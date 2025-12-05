Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh khóa XVIII

Quang cảnh cuộc họp báo

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh thông tin về nội dung kỳ họp thứ 35

Kỳ họp thứ 35 được tổ chức trong 02 ngày 11 và 12/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị, số 25, đường Lê Mao, phường Thành Vinh.

Kỳ họp thứ 35 dự kiến sẽ xem xét các nội dung 33 Báo cáo về kết quả năm 2025, nhiệm vụ năm 2026, bao gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; cải cách hành chính, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm; hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét thông qua 41 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, với nhiều nội dung tác động toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân, như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã có khó khăn về công tác sắp xếp, bố trí; Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An....

Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn 02 nhóm nội dung chính. Nội dung 1: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh, - sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì trả lời. Nội dung 2: Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, - sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì trả lời.

Các phiên Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 35 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các nền tảng số.

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung phản ánh đậm nét về diễn biến, các ý kiến phát biểu của đại biểu tại các phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ý kiến phản hồi của cử tri đối với Kỳ họp. Sau kỳ họp, cần tập trung tuyên truyền về các nghị quyết, cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo thông tin đến cử tri và Nhân dân kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn phát biểu

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái trao đổi về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Lục Thị Liên trao đổi về kết quả giám sát

Tại cuộc họp báo, một số nhà báo, phóng viên đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho biết đã có giải pháp nào trong việc nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng của đại biểu HĐND tỉnh; giải pháp để tạo được kết quả nổi bật trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau giám sát; những gương điển hình tiêu biểu của đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2025. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm hiện tại của tỉnh; việc chi trả bồi thường dự án Quốc lộ 1A...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp báo, khẳng định tầm quan trọng của Kỳ họp thứ 35 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 cũng chính là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi mong muốn sự đồng hành và quan tâm của các cơ quan báo chí đối với hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt là trong các vấn đề mang tính thời sự và nỗ lực cải cách vì mục tiêu cao nhất là phát triển tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới. Ngoài việc quan tâm đến các phiên làm việc chính thức tại hội trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm đến các phiên thảo luận tổ của HĐND tỉnh.

Chia sẻ những vấn đề mà HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai vận hành chính quyền địa phương 02 cấp hay trong thực hiện các quy định của pháp luật, vấn đề cải cách thủ tục hành chính... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, theo dõi và phản ánh quá trình này bằng việc cung cấp thông tin kịp thời, công khai và chính xác về hoạt động của HĐND tỉnh; chia sẻ thông tin với tinh thần trung thực, chính xác và xây dựng.

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi và phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm để giúp HĐND và các cấp lãnh đạo nắm bắt tình hình, hoạch định chính sách. HĐND tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ báo chí để cùng nhau giải quyết những vấn đề còn tồn tại. “Sự đồng hành của các cơ quan báo chí sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển tiếp kết thúc một nhiệm kỳ và bắt đầu một nhiệm kỳ mới” – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chia sẻ.

Trong năm 2025 (tính đến cuối tháng 11/2025), HĐND tỉnh đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức 09 kỳ họp HĐND tỉnh (gồm 01 kỳ họp thường lệ và 08 kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua 83 Nghị quyết. Công tác chuẩn bị và tiến hành các kỳ họp bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; sử dụng các phần mềm biểu quyết, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kỳ họp; sau kỳ họp hoàn thiện, chỉnh lý trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng. Hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 11 - 12/12/2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng; số lượng dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp là 43 nghị quyết (Có 2 Nghị quyết rút ra so với kế hoạch ban đầu).

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn