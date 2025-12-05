Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp

Quang cảnh phiên họp

Tại cuộc họp, Đảng ủy UBND tỉnh đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 04. Theo đó, hiện trên địa bàn tỉnh đang có 07 dự án, công trình nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng với tổng 6.682 căn hộ (trong đó có 2.367 căn đang thi công xây dựng, 03 dự án được cấp Giấy phép xây dựng trong 07 tháng đầu năm 2025 với 520 căn hộ); có 40 dự án, công trình nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm 33 dự án đã có chủ đầu tư, 07 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư), dự kiến đáp ứng khoảng 35.000 căn hộ (gồm 05 dự án nhà ở xã hội độc lập với khoảng 8.162 căn hộ, 06 nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp với khoảng 7.864 căn, 29 công trình nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trong dự án nhà ở thương mại với khoảng 18.975 căn hộ).

Giai đoạn 2021- 2024, tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành 1.675 căn nhà ở xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số căn hộ đã hoàn thành và đang triển khai thi công là 4.042 căn hộ. Trong giai đoạn 2026 - 2030 phải đầu tư xây dựng hoàn thành 24.458 căn hộ mới đảm bảo chỉ tiêu được giao. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Trung Lộc gồm 02 vị trí, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 92.102,6m2; quy mô dân số khoảng 10.912 người.

Thống nhất thông qua nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cần rà soát kỹ vị trí, cần đặc biệt ưu tiên những vị trí có đường giao thông thuận tiện, đảm bảo khả năng kết nối dễ dàng; nằm gần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu hoặc đang quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Cuộc họp cũng đã nghe và cho ý kiến đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Á Đông. Theo đó, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Á Đông sẽ xây dựng tại phường Cửa Lò với diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 22.600m2, vốn đầu tư của dự án (dự kiến) 50,0 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 20%. Dự kiến dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư vào quý I/2027; khởi công xây dựng quý II/2027; hoàn thành vào quý III/2028.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Cuộc họp cũng đã thống nhất thông qua các nội dung: Dự án Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Thọ; Cho ý kiến chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến và sản xuất giấy tại xã Nghĩa Khánh; Báo cáo kết quả rà soát Trạm nghiền xi măng tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (cũ), thuộc dự án Nhà máy xi măng Sông Lam; cho ý kiến (lần 2) Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị và dịch vụ tổng hợp Tây Nam Khu kinh tế Đông Nam, xã Trung Lập và xã Thần Lĩnh. Đề xuất danh mục các dự án nguồn điện theo tổng công suất được phân bổ cho địa phương tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Báo cáo phương án tổng thể về sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn