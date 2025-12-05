Hình thành hệ sinh thái giao thông số gắn kết chặt chẽ với VNeID

Sáng 5/12, việc đưa vào vận hành hệ thống soát vé tự động ứng dụng sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông không phải là hoạt động riêng lẻ, mà là bước phát triển tiếp theo, nối dài những kết quả quan trọng mà các bộ, ngành và địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ.

Đề án 06 đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử từng bước trở thành hạ tầng số quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long kiểm tra hệ thống soát vé tự động. Ảnh: Xuân Trung.

Nhiều điểm sáng đã được ghi nhận như: Trong hành chính công, hơn 4.000 thủ tục được chuẩn hóa, tích hợp, rút ngắn thời gian xử lý, giảm mạnh giấy tờ và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Trong y tế, hơn 26 triệu hồ sơ sức khỏe được đồng bộ, hàng nghìn cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tiếp nhận bệnh nhân bằng CCCD, VNeID, giúp giảm quá tải và tăng tính chính xác trong quản lý.

Trong tài chính - ngân hàng, định danh điện tử đã hỗ trợ làm sạch 132 triệu dữ liệu khách hàng, góp phần giảm mạnh gian lận, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng trên 50%/năm. Trong an sinh xã hội, hàng triệu lượt chi trả trợ cấp được thực hiện minh bạch, nhanh chóng, đúng đối tượng nhờ xác thực điện tử.

Trong lĩnh vực giao thông, các giải pháp định danh điện tử và xác thực sinh trắc học đã tạo ra những thay đổi rõ rệt. Nổi bật nhất là việc triển khai sinh trắc học tại 18 cảng hàng không, phục vụ gần 1,5 triệu lượt hành khách, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống còn 3-5 giây/người, giảm giấy tờ, giảm ùn tắc, đồng thời tăng cường mức độ an ninh, an toàn bay.

Phương thức mới này được Chính phủ, các hãng hàng không và người dân đánh giá rất cao, trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu của Đề án 06 trong thời gian qua.

Từ thành công của mô hình tại sân bay, việc ứng dụng sinh trắc học sang giao thông đô thị, bắt đầu từ tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến metro đầu tiên của Thủ đô. Việc đưa vào vận hành hệ thống soát vé tự động bằng sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt là bước tiến quan trọng, tiếp nối thành công của mô hình hàng không và mở ra phương thức đi lại mới văn minh, hiện đại cho người dân Hà Nội.

Việc đưa vào vận hành hệ thống soát vé tự động bằng sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên Tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông mang ý nghĩa rất lớn: Đối với người dân, đây là phương thức đi lại nhanh chóng, thuận tiện, không cần mang theo giấy tờ, giảm thời gian xếp hàng, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi, học sinh, người đi làm hàng ngày. Đối với doanh nghiệp, đơn vị vận hành, hệ thống giúp kiểm soát vé minh bạch, chính xác, hạn chế thất thoát, tối ưu nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đối với Thành phố, dữ liệu được kết nối và đồng bộ giúp hỗ trợ quản lý giao thông đô thị thông minh, bảo đảm an ninh - an toàn và góp phần giảm ùn tắc. Đối với Nhà nước, đây là minh chứng cho việc định danh điện tử, sinh trắc học và các nền tảng số dùng chung đang từng bước đi vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp - đúng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Hệ thống không chỉ giúp kiểm soát vé, mà còn đặt nền móng hình thành hệ sinh thái giao thông số gắn kết chặt chẽ với VNeID - nền tảng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an xây dựng và vận hành.

Lãnh đạo Cục C06 Bộ Công an đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện quy trình vận hành, bảo đảm an ninh - an toàn - tiện lợi cho người dân, đồng thời nghiên cứu mở rộng triển khai trên các tuyến metro và các loại hình giao thông công cộng khác.

Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn của Thành phố bảo đảm đồng bộ hạ tầng, thực hiện đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật khi kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo phương thức mới, tăng cường truyền thông, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06) Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện phương án kỹ thuật, bảo đảm kết nối thông suốt và an toàn, đồng thời phối hợp Thành phố mở rộng ứng dụng sinh trắc học trong giao thông đô thị theo đúng định hướng Đề án 06.

Tác giả: Xuân Ân

Nguồn tin: znews.vn