Bàn giao thi thể người đàn ông nghi bị trôi sông cho gia đình

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông T.Đ.L (SN 1976, trú thôn Ngọc Giác) rời khỏi nhà. Đến sáng không thấy ông trở về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và sau đó phát hiện ông L. đã tử vong, nghi do trôi sông.

Theo chính quyền xã, ông L. từng có tiền lệ rời nhà rồi quay về. Thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trâm Trần

Nguồn tin: congly.vn