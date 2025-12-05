Vợ giám đốc của Lương Xuân Trường hiếm hoi lộ diện

Khoảnh khắc lộ diện ngắn ngủi của vợ Lương Xuân Trường. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 4/12, Lương Xuân Trường đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc ấm cúng bên vợ và con gái lên trang cá nhân. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ nam tiền vệ - nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý.

Trong clip, bà xã Xuân Trường diện trang phục giản dị với khuôn mặt mộc mạc. Khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi của cô khiến nhiều người bất ngờ.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Nhuệ Giang xuất hiện trên mạng xã hội của chồng. Trước đó, vào tháng 7, Xuân Trường cũng từng đăng tải loạt ảnh đời thường bên vợ và con gái. Tuy nhiên, anh không để lộ mặt của họ.

Nhuệ Giang không chỉ là bạn đời của Xuân Trường mà còn là người đồng hành trong công việc. Hiện cô giữ vị trí giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do Xuân Trường sáng lập, hỗ trợ anh trong quản lý và chiến lược phát triển.

Sinh năm 1993 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học RMIT, Nhuệ Giang được đánh giá là có năng lực kinh doanh và vẻ đẹp tri thức. Dù lớn hơn Xuân Trường 2 tuổi, cả hai vẫn được nhận xét là xứng đôi. Từ khi kết hôn, cô chọn cuộc sống kín đáo, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội và luôn đồng hành thầm lặng cùng chồng.

Cặp đôi Xuân Trường - Nhuệ Giang chênh lệch 2 tuổi. Ảnh: FBNV.

Tình yêu của nam tiền vệ và vợ từng trải qua 2 năm yêu xa khi Xuân Trường thi đấu tại Hàn Quốc, còn Nhuệ Giang bận rộn việc học. Mãi đến năm 2018 khi anh về nước, mối quan hệ mới ổn định và gắn bó hơn. Tháng 4/2021, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi, đến tháng 6/2022, cả hai chào đón con gái đầu lòng - bé Daisy.

Trong gần một thập kỷ bên nhau, Nhuệ Giang trở thành điểm tựa để Xuân Trường phát triển sự nghiệp. Cả hai ít chia sẻ đời sống riêng tư trước truyền thông.

Nhắc đến Nhuệ Giang, nhiều người nhớ đến "ồn ào" năm 2018 khi cô có phản ứng thiếu tinh tế với quà fan tặng Xuân Trường, khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Sau sự cố đó, cô gần như rút khỏi mạng xã hội, tập trung cho cuộc sống cá nhân và công việc.

Những năm gần đây, Nhuệ Giang xuất hiện trở lại thông qua vlog của Xuân Trường với hình ảnh chững chạc, điềm tĩnh hơn.

