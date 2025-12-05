Phát hiện 9 người tử vong trong xe ô tô rơi xuống kênh

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/12, ở phía sau chùa Wat Ratsamanchan, thuộc tiểu khu Nong Krathum, huyện Pak Tho, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Fortuner chở 15 lao động nhập cư bất hợp pháp. Khi đến hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát nghi ngờ một lốp xe đã nổ, khiến xe mất lái và lao xuống kênh. Một số hành khách bị mắc kẹt bên trong và cuối cùng đã tử vong.

9 thi thể được phát hiện trên chiếc xe ô tô.

Cư dân Santiparb Singto, 28 tuổi, cho biết: "Khi tôi đến nơi, tôi thấy chiếc xe chìm xuống và mọi người bơi vào bờ. Tôi cố hỏi xem họ có cần giúp đỡ không nhưng họ không nói được tiếng Thái. Một người đàn ông Thái Lan khác nói với tôi rằng vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Sau đó, tôi thấy họ lên một chiếc xe bán tải màu đen và lái đi, vì vậy tôi đã gọi cảnh sát".

Số người tử vong trong vụ việc này là 9 người, gồm 8 nam và một nữ. 6 người khác đã kịp thoát khỏi xe và chạy khỏi hiện trường trước khi cơ quan chức năng đến. Các quan chức hành chính và cảnh sát đã triển khai lực lượng để truy tìm 6 người còn lại, bao gồm cả tài xế, nhằm điều tra nguyên nhân thực sự của vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ tại hiện trường và phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra các nạn nhân và những người bỏ trốn, nhằm truy tố những người có liên quan.

