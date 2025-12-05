Phó thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 4 người tử vong tại TP.HCM

Hiện trường vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM - Ảnh: LAM HẠ

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236 gửi Bộ trưởng các bộ: Công an, Y tế; Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo công điện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục làm nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trước đó khoảng 4h37 ngày 5-12, xảy ra vụ cháy ở quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM làm chết 4 người, bị thương 2 người.

Tác giả: Châu Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ