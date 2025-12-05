3 gam màu mùa đông giúp bạn hết mặc quê nơi công sở

Mùa đông là thời điểm các gam màu tối, trầm lên ngôi trong tủ đồ công sở, nhưng không phải sắc thái nào cũng bền dáng với thời gian. Trong đó, ba gam màu kinh điển đen, nâu và xanh navy luôn được các tín đồ thời trang lựa chọn nhờ khả năng phối đồ linh hoạt, sang trọng và dễ ứng dụng cho mọi vóc dáng. Dù năm này qua năm khác, ba gam màu này vẫn giữ vị trí “bất tử”, giúp outfit công sở vừa tinh tế vừa nổi bật.

1. Màu đen

Màu đen luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Một bộ suit đen hay chân váy chữ A phối với áo blouse trắng là công thức an toàn nhưng hiệu quả trong mọi bối cảnh công sở. Để tránh cảm giác đơn điệu, bạn có thể thêm một chiếc khăn họa tiết, thắt lưng bản nhỏ hoặc túi xách màu nổi. Layer nhẹ như blazer hoặc áo khoác dáng dài vừa giữ ấm vừa tạo chiều sâu, nâng tổng thể outfit lên một tầm cao mới. Với gam đen, khả năng mix & match gần như vô hạn, từ kiểu monochrome đến phá cách với một chi tiết màu nổi vẫn giữ sự tinh tế cần thiết cho môi trường công sở.

2. Màu nâu

Gam nâu mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi, vừa thanh lịch vừa dễ kết hợp với các sắc thái khác. Nâu đất là lựa chọn lý tưởng cho áo len, chân váy midi hay quần âu, tạo tổng thể hài hòa và phù hợp với mùa đông. Layer áo khoác dạ nâu hoặc blazer cùng tông giúp outfit có chiều sâu, đồng thời mang lại cảm giác cao ráo, gọn gàng. Phụ kiện như túi xách da, boots da hay thắt lưng ton-sur-ton sẽ giúp set đồ nổi bật hơn, tăng điểm nhấn tinh tế. Kết hợp nhiều sắc độ nâu trong cùng một outfit cũng là bí quyết giúp trang phục không bị nhàm chán mà vẫn giữ sự ấm áp, thanh lịch.

3. Xanh navy

Xanh navy là gam màu thanh lịch, trang nhã, nhưng khác với đen, nó mang một nét trẻ trung, hiện đại hơn. Navy phù hợp với blazer, áo khoác dạ hay váy liền, đặc biệt khi kết hợp với các chi tiết màu trắng, xám nhạt hoặc be, tạo cảm giác sang trọng mà không quá tối. Layer nhẹ nhàng bằng áo len mỏng bên trong blazer navy hoặc thêm áo khoác dài cùng tông màu sẽ khiến set đồ vừa hợp mùa đông vừa tôn vóc dáng. Phụ kiện kim loại như đồng, vàng nhạt cũng là điểm nhấn tinh tế, giúp outfit bớt đơn điệu. Navy còn dễ kết hợp với nâu hoặc đen để tạo những bộ cánh công sở sang trọng, hiện đại, không bao giờ lỗi mốt.

Điều quan trọng khi phối 3 gam màu này trong mùa đông là biết tận dụng layering và phụ kiện. Layer nhiều lớp không chỉ giữ ấm mà còn tạo hiệu ứng chiều sâu, giúp set đồ trông thời thượng và có điểm nhấn. Một chiếc áo len mỏng bên trong blazer, kết hợp cùng khăn len, túi xách hay boots cùng tông, là cách để outfit vừa thanh lịch, vừa nổi bật mà vẫn hợp môi trường công sở.

Đâu không chỉ là 3 gam màu cơ bản của mùa đông mà còn là những lựa chọn bền vững, có thể sử dụng qua nhiều năm mà không sợ lỗi mốt. Với khả năng mix & match linh hoạt, phối layer thông minh và thêm phụ kiện tinh tế, bạn hoàn toàn có thể xây dựng tủ đồ công sở vừa thanh lịch, vừa hiện đại, dễ ứng dụng từ văn phòng đến các buổi gặp gỡ ngoài giờ. Đây là lý do những gam màu này luôn là “bảo bối” trong tủ đồ mùa đông của những người yêu thích phong cách công sở, vừa giữ ấm vừa nâng tầm phong cách.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: thanhnienviet.vn