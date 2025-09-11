UBND tỉnh cho ý kiến về các quy định thi đua, khen thưởng

Quang cảnh cuộc họp

Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Dự thảo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua hàng năm trên địa bàn tỉnh có 03 Chương, 11 Điều và 08 Phụ lục kèm theo. Gồm các nội dung về quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc đánh giá, xếp loại thi đua. Quy định Bảng tiêu chí tự chấm điểm, xếp loại thi đua; Quy định Bảng chấm điểm chéo và xếp loại; Quy định cách tính điểm; Quy định quy trình đánh giá, xếp loại; Quy định việc xếp loại chất lượng. Quy định thủ tục, hồ sơ; Quy định thời gian nộp hồ sơ xếp loại thi đua; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị được đưa vào danh sách bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khi đạt các tiêu chuẩn sau: Đạt trung bình từ 90 điểm trở lên của điểm tự chấm, điểm chấm chéo không có tiêu chí nào đạt dưới 85% số điểm tối đa của tiêu chí đó (đơn vị tự chấm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); được Cụm, Khối suy tôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được từ 50% trở lên trong số các cơ quan Sở Nội vụ xin ý kiến, đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bao gồm cả Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh); không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật.

Trường hợp đơn vị không được Cụm, Khối suy tôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng được trên 50% trở lên trong số các cơ quan mà Sở Nội vụ xin ý kiến, đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh quyết định đưa vào danh sách bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trường hợp đơn vị được Cụm, Khối suy tôn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng chỉ được từ 40% đến dưới 50% trong số các cơ quan mà Sở Nội vụ xin ý kiến, đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xem xét, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh quyết định đưa vào danh sách bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90 điểm của điểm tự chấm, điểm chấm chéo mà không có tiêu chí nào đạt dưới 80% số điểm tối đa của tiêu chí đó và không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả) thì được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ: Các đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm của điểm tự chấm, điểm chấm chéo và không có quá 3 tiêu chí đạt dưới 50% số điểm tối đa của tiêu chí đó và không có đơn vị trực thuộc hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

Không hoàn thành nhiệm vụ: Các đơn vị đạt dưới 70 điểm và có đơn vị trực thuộc xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật theo quy định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả) hoặc tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị trực thuộc bị kỷ luật trong năm.

Dự thảo sửa đổi Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có 07 Chương, 30 Điều và 02 Phụ lục. So với Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND, dự thảo quyết định áp dụng đối với tập thể và cá nhân thuộc: Các cơ quan Đảng; các sở, ban, ngành; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các xã, phường; các Trường đại học, cao đẳng; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia phong trào thi đua của tỉnh; tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp; tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong một năm không xét tặng nhiều hơn một Bằng khen (thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề) của Chủ tịch UBND tỉnh cho một đối tượng. Đối tượng tặng Trướng Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh là các Sở, ban, ngành, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đảng ủy xã, phường; đảng ủy trực thuộc; các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội. Mức và giá trị đóng góp do Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã quy định cho phù hợp…

Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” gồm: Đối với các cơ quan Đảng; các sở, ban, ngành; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh xét tặng đối với các đơn vị trực thuộc như phòng, ban, trung tâm, chi cục và tương đương. Xét tặng đối với các tập thể trực thuộc Chi cục (hoặc tương đương) có quy mô lớn (có từ 05 phòng, ban, đơn vị trực thuộc trở lên); các khoa, phòng, trung tâm (hoặc tương đương) thuộc Bệnh viện, Trung tâm hạng II trở lên trực thuộc Sở Y tế.

Đối với cấp xã, phường, xét tặng đối với các phòng, ban, trung tâm, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và tương đương. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các Trường đại học, cao đẳng xét tặng đối với các đơn vị trực thuộc như khoa, phòng, ban, trung tâm và tương đương… Không xét công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với các cơ quan Đảng; các Sở, ban, ngành; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các xã, phường; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các trường đại học, cao đẳng (các đối tượng này thực hiện việc xếp loại thi đua hàng năm theo quy định của UBND)…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý về đối tượng thực hiện các dự thảo quyết định; bảng chấm điểm chéo và xếp loại; điểm thưởng và cách tính điểm; điểm trừ và cách tính điểm trong xếp loại thi đua hàng năm; việc thành lập, hoạt động của các cụm, khối thi đua…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cơ bản thống nhất với các nội dung của các dự thảo Quyết định trên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc "thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó", đề cao tính kịp thời, công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các dự thảo trình phiên họp UBND tỉnh.

