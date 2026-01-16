U23 Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp UAE

Trọng tài người Iran - Heidari Payam bắt chính trận U23 Việt Nam và U23 UAE

AFC chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Theo đó, ông Heidari Payam (Iran) là trọng tài chính. Hỗ trợ cho trọng tài Heidari Payam là 2 trợ lý đồng hương: Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi, còn trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman (Saudi Arabia). Trọng tài người Singapore - Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari, là người điều hành phòng VAR.

Đây là trận thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2026 trọng tài Heidari Payam được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có U23 Việt Nam. Ở vòng bảng, vị "vua áo đen" này cầm còi trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Kyrgyzstan 2-1. Trọng tài Heidari Payam được phong cấp FIFA năm 2015, thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn. Trong nhiều năm qua, vị “vua áo đen” người Iran thường xuyên làm nhiệm vụ tại các giải đấu lớn của AFC như AFC Champions League, cũng như các giải trẻ cấp châu lục như U20 và U23 châu Á.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025/26, ông Heydari Payam đã bắt chính 16 trận đấu ở các giải đấu chính thức, rút ra 73 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, cùng với đó là 5 lần thổi phạt đền. Những con số này cho thấy phong cách điều hành cứng rắn, đề cao tính kỷ luật của trọng tài người Iran.

Trọng tài Heidari Payam từng thổi phạt đền cho U23 Việt Nam trong trận gặp Kyrgyzstan - Ảnh: Ted Trần TV

Ông nổi tiếng nghiêm khắc với các quyết định trên sân, được mệnh danh là "vua thẻ". Ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan, trọng tài người Iran cũng thổi phạt 11m giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik có bàn mở tỷ số.

Ở phòng VAR, trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) cũng là gương mặt quen thuộc với U23 Việt Nam. Đây là lần thứ 2 tại giải đấu năm nay, ông được phân công làm nhiệm vụ ở một trận đấu có sự góp mặt của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn