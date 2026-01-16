Báo chí châu Á xếp U23 Việt Nam 'cửa trên' trước đại chiến U23 UAE

Xuất sắc đánh bại U23 Jordan 2-0, U23 Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà U23 Ả Rập Xê-út 1-0, qua đó giành 9 điểm tuyệt đối đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik hiên ngang vào tứ kết với tư cách nhất bảng A.

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Cho dù U23 UAE có lịch sử đối đầu tốt hơn, song trước trận tứ kết, truyền thông châu Á đồng loạt đánh giá U23 Việt Nam ở “cửa trên” đối thủ.

Đánh giá của truyền thông châu Á được xây dựng trên phong độ ổn định, thành tích toàn thắng vòng bảng và bản lĩnh thi đấu ngày càng rõ nét của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Ả Rập Xê-út.

Các tờ báo lớn như Al-Bayan và Al-Ittihad của UAE đã có cái nhìn khá thận trọng về hành trình của đội nhà.

Tờ Al-Bayan nhận định, việc vượt qua vòng bảng với chỉ 1 trận thắng mới chỉ là “mục tiêu tối thiểu” của U23 UAE, trong khi thử thách thực sự mang tên U23 Việt Nam.

“Điểm yếu cố hữu của U23 UAE là thường chơi tốt trong hiệp một nhưng dễ đánh mất sự tập trung ở nửa sau trận đấu. Đây được xem là ‘kẽ hở’ có thể bị U23 Việt Nam khai thác”, tờ Al-Bayan quan ngại.

Tờ báo này tiếp tục: “U23 Việt Nam được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì cường độ thi đấu, tổ chức lối chơi kỷ luật và đặc biệt luôn biết trừng phạt sai lầm của đối phương đúng thời điểm. Trong bối cảnh các trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi chi tiết nhỏ, đây là lợi thế không hề nhỏ của đại diện Đông Nam Á”.

Cùng quan điểm, tờ Al-Ittihad gọi cuộc đối đầu với “Những chiến binh sao vàng” là “thử thách lớn nhất” của U23 UAE kể từ đầu giải.

Tờ báo này dành sự chú ý đặc biệt tới việc U23 Việt Nam đứng đầu bảng A, coi đó là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ mạnh mẽ và ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.

Không chỉ truyền thông UAE, báo chí Tây Á cũng đánh giá rất cao U23 Việt Nam. Trang Al-Mashhad của Ả Rập Xê-út cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã khẳng định “vị thế ứng cử viên vô địch sau vòng bảng”.

Còn tờ Al-Mashhad ghi nhận: “U23 Việt Nam cùng đương kim vô địch Nhật Bản là 2 đội hiếm hoi giành trọn 9 điểm sau 3 trận, cho thấy sự vượt trội của họ cả về phong độ lẫn bản lĩnh”.

Nhiều tờ báo khu vực đánh giá cao U23 Việt Nam trước thềm đấu U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Báo Financial News (Hàn Quốc) phân tích “lợi thế nhánh đấu hiếm thấy” của U23 Việt Nam. Việc đứng đầu bảng A giúp đội bóng tránh được Nhật Bản và Hàn Quốc ở giai đoạn tứ kết. Dù U23 UAE không phải đối thủ dễ chơi nhưng đại diện Tây Á vẫn ‘nhẹ hơn đáng kể về đẳng cấp và chiều sâu đội hình’ so với các đội bóng lớn ở khu vực Đông Á.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia tỏ ra lạc quan nhất khi xếp U23 Việt Nam “trên cơ” so với U23 UAE. Tờ báo xứ vạn đảo cho rằng chiến thắng trước chủ nhà Ả Rập Xê-út tại vòng bảng là minh chứng cho thấy U23 Việt Nam không còn là hiện tượng nhất thời.

“U23 Việt Nam đã chứng minh họ đủ khả năng đánh bại các đại diện Tây Á. Cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất lớn”, CNN Indonesia nhận định.

Các đánh giá đồng thuận từ truyền thông châu Á cho thấy vị thế của U23 Việt Nam đã thay đổi rõ rệt tại giải đấu năm nay. Trước đại chiến với U23 UAE, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ mang theo kỳ vọng trong nước mà còn được đặt niềm tin lớn từ chính các chuyên gia và báo chí khu vực.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn