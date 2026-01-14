AFC mong Đình Bắc tỏa sáng đưa U23 Việt Nam tiến sâu

Nguyễn Đình Bắc là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Trong lượt trận cuối bảng A U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã sắm vai "người hùng" khi ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước đội chủ nhà Saudi Arabia.

Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành trọn vẹn 9 điểm mà còn đánh dấu lần thứ ba liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại vòng tứ kết của giải đấu.

Dù phải chịu sức ép lớn từ nhà cựu vô địch và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi kiên cường. Đình Bắc - người được tung vào sân ngay đầu hiệp hai đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Tốc độ và khả năng dứt điểm tinh tế của tiền đạo thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội đã mang về bàn thắng quý giá.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, AFC kỳ vọng Đình Bắc sẽ tiếp tục duy trì bản năng "sát thủ" tại vòng tứ kết.

Sự tỏa sáng của anh được xem là chìa khóa để U23 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào giải đấu, thậm chí là tái lặp hoặc vượt qua kỳ tích á quân lịch sử vào năm 2018. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu U23 UAE ở tứ kết vào lúc 22h30 ngày 16-1.

Người hâm mộ Việt Nam và cả Đông Nam Á đang chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của Đình Bắc ở tứ kết, nơi anh hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ và dẫn dắt toàn đội hướng đến “quả ngọt” tại giải đấu này.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: tuoitre.vn