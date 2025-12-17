SEA Games 33: Thể thao Việt Nam cán mốc 51 HCV

Lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam động viên đội tuyển Rowing Việt Nam, ngày 16/12. Ảnh: TTXVN phát

Rowing là bộ môn mang về HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam. Tay chèo trẻ Hồ Thị Duy (19 tuổi, quê Bạc Liêu) thi đấu xuất sắc ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, cán đích đầu tiên với thời gian 9 phút 08 giây 053, bỏ xa VĐV Philippines tới 6 giây.

Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú cũng mang về thêm HCV khi về nhất chung kết thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ. Chiến thắng càng có ý nghĩa khi đôi VĐV Việt Nam đánh bại trực tiếp Indonesia, trong khi Thái Lan xếp thứ ba. Tấm HCV này cũng là HCV thứ 3 của rowing Việt Nam tại đại hội.

2 VĐV Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCV nội dung thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ. Ảnh: TTXVN phát

Ở các nội dung khác, bộ đôi Đinh Thế Đức – Nguyễn Thành Dũng không giành được huy chương ở chung kết thuyền đôi nam, còn đội thuyền bốn nữ của Việt Nam tiếp tục bước vào tranh tài sau đó.

VĐV Hồ Thị Duy đã về nhất chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ để mang về cho Việt Nam tấm HCV đầu tiên trong ngày. Ảnh: TTXVN phát

Tại trường bắn của khu liên hợp thể thao Hua Mark ở thủ đô Bangkok, bộ ba xạ thủ Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành HCV nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ với tổng điểm 1.746 – 63x, vượt qua Indonesia (HCB) và Thái Lan (HCĐ). Đáng chú ý, cả ba xạ thủ Việt Nam đều giành quyền vào chung kết cá nhân, mở ra thêm cơ hội huy chương cho bắn súng trong các lượt thi tiếp theo.

Trong khi đó, Pencak Silat Việt Nam bước vào ngày thi đấu quyết định với 4 trận chung kết, quy tụ những gương mặt được kỳ vọng giành HCV gồm Dương Thị Hải Quyên (50–55kg), Vũ Đức Hùng (70–75kg), Nguyễn Tấn Sang (75–80kg) và Nguyễn Duy Tuyến (85–90kg).

Với phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đã được kiểm chứng, Pencak Silat tiếp tục là điểm tựa huy chương của đoàn Việt Nam trong ngày 17/12.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn