Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất: Việt Nam áp sát Indonesia

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến 5h ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 3 với 64 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ, đứng thứ 3 toàn đoàn sau Indonesia và đoàn chủ nhà Thái Lan.

Trước đó, trong ngày 17/12 đánh dấu ngày thi đấu thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi giành tới 16 HCV, cùng nhiều HCB và HCĐ. Thành công lớn của Việt Nam đến từ sự tỏa sáng đồng đều ở nhiều môn thế mạnh.

Rowing đóng góp 3 HCV, trong đó nổi bật là chiến thắng của Hồ Thị Duy ở thuyền đơn nữ hạng nhẹ, cặp Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú ở thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ và đội thuyền 4 nữ hạng nặng. Vật cũng mang về 3 HCV liên tiếp nhờ công của Nguyễn Công Mạnh (77kg), Nghiêm Đình Hiếu (87kg vật cổ điển) và Nguyễn Minh Hiếu (97kg).

Ở bắn súng, Trịnh Thu Vinh có ngày thi đấu chói sáng khi giành 2 HCV, gồm nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ và 25m súng ngắn đồng đội nữ, nâng tổng số HCV cá nhân tại SEA Games 33 lên con số 4. Pencak silat ghi dấu ấn với các HCV của Nguyễn Tấn Sang (80kg) và Nguyễn Duy Tuyến (90kg). Muay, đấu kiếm, cử tạ và bóng ném nữ cũng lần lượt mang về những tấm HCV quan trọng.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: Báo VOV