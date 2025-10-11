Đội tuyển Việt Nam và nhiệm vụ thắng các trận còn lại

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Nepal trên sân vận động Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) tối 9/10. Dù vậy, màn trình diễn của các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa thực sự ấn tượng. Bởi tuyển Việt Nam đã chơi hơn người trong cả hiệp 2 nhưng đã gặp khó khăn trước đối thủ. Những bàn thắng đến muộn từ các cầu thủ phòng ngự cũng là vấn đề khiến ban huấn luyện sẽ còn nhiều việc phải làm.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá: “Mặc dù số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn hơn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công. Khâu kết thúc cần chắt chiu hơn thì sẽ ghi được nhiều bàn hơn. Bàn thua đó diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này trong các trận tới. Tôi nghĩ Nepal đã thi đấu khá tốt, đặc biệt là ở yếu tố thể lực. Họ gây được nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi thi đấu an toàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, khi đối phương giảm sút thể lực, chúng tôi mới tận dụng các cầu thủ có xu hướng tấn công để tạo đột biến. Về mặt chiến thuật, toàn đội đã thực hiện tốt và đạt được kết quả như mong muốn”.

Đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng trước Nepal. Ảnh: VFF.

Nhìn vào bảng tỉ số có thể ông Kim đã hài lòng. Thế nhưng màn trình diễn thì rõ ràng vẫn có nhiều vết gợn khi số cú sút, số cơ hội tạo ra nhiều nhưng đã không mang đến những hiệu quả. Đây cũng là trận đấu mà ông Kim cũng chưa mạo hiểm với việc sử dụng các cầu thủ trẻ ngay từ đầu. Phải chờ đến cuối hiệp 2 thì các cầu thủ trẻ mới được trao cơ hội.

Kết quả giành 3 điểm giúp tuyển Việt Nam duy trì vị trí thứ 2 ở bảng F, xếp sau Malaysia – đội bóng vừa thắng Lào. Đây cũng là đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Việc Malaysia thắng Việt Nam hồi tháng 6 với tỉ số 4-0 đã giúp họ có lợi thế lớn. Tuy nhiên, đó cũng là trận đấu mà Malaysia bị FIFA điều tra và đưa ra án phạt cấm 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu.

Sự việc của Malaysia cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam cũng đang đứng trước việc hưởng lợi thế nếu Malaysia bị xử thua và trừ điểm. AFC cho biết thời hạn cuối cùng để đưa ra quyết định xử lý là ngày 31/3/2026. Đây cũng là ngày diễn ra trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nêu quan điểm: “Malaysia cũng chiến thắng hôm nay nên chúng tôi đang đứng thứ hai. Toàn đội sẽ cố gắng tối đa trong ba trận còn lại. Việc cần làm lúc này là tập trung giành chiến thắng, chứ không nghĩ quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh”.

Trong tường hợp Liên đoàn Bóng đá Malaysia tiếp tục kháng cáo, họ sẽ phải gửi đơn lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Nếu bị bác bỏ, họ có quyền đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Theo giới chuyên môn, toàn bộ tiến trình này có thể kéo dài 2-4 tháng, thậm chí lâu hơn nếu Malaysia kiên quyết theo đuổi đến cùng. Trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng, tuyển Malaysia không bị trừ điểm cũng như không bị xử thua trong bất kỳ trận đấu nào.

Cũng theo quan điểm của bình luận viên Quang Tùng: “Nếu Malaysia không bị phạt trừ điểm sau sự cố ở lượt đi, tình hình hiện tại để đội tuyển Việt Nam có kết quả đối đầu tốt sau trận thua 0-4 thì không dễ chút nào. Kể cả khi họ bị mất 7 người nhập tịch, nhưng chuyện xử thua 0-3 hay không vẫn chưa rõ. Nếu chỉ tính lực lượng hiện nay và thêm vài cầu thủ nhập tịch thì để thắng lại 4-0, 5-0 vẫn không đơn giản chút nào”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần hướng đến các trận còn lại với tinh thần quyết tâm cao nhất. Ngay cả với trận đấu gặp Nepal ngày 14/10 tới đây, các cầu thủ cũng cần thắng đậm nhất có thể để duy trì chỉ số phụ.

Chuẩn bị cho trận lượt về của tuyển Việt Nam và Nepal Ngày 10/10, tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tại cuộc họp, các bộ phận chuyên môn đã báo cáo công tác tổ chức trận lượt đi diễn ra ngày 9/10 tại sân Bình Dương, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án về an ninh, an toàn, truyền thông, khán giả và điều hành cho trận lượt về. Đại diện Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF và các đơn vị liên quan để bảo đảm trận đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định của AFC. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của VFF nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước. Ban Tổ chức dự kiến mở bán vé trực tiếp tại quầy vé sân Thống Nhất từ ngày 12/10, buổi sáng từ 9h30 đến 11h30 và buổi chiều từ 19h hoặc cho đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. H.H

