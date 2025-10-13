Lý do tuyển Việt Nam không đá trên sân Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam không thi đấu trên sân Mỹ Đình trong 1 năm

Sáng 13/10 tại Hà Nội, bên lề Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8), Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chia sẻ với truyền thông về tình trạng sân Mỹ Đình và lý do đội tuyển không thi đấu tại đây trong vòng 1 năm qua.

“Việc các cấp độ đội tuyển thi đấu tại các sân ở Việt Nam thì chúng tôi đã có kế hoạch và được ấn định. Sân Mỹ Đình đang sửa chữa theo kế hoạch và sân này thuộc sự quản lý của nhà nước 100%. Không chỉ có bóng đá, chúng tôi còn tổ chức những giải khác như bơi, điền kinh… ở đây”, Cục trưởng cho biết.

Theo người đứng đầu Cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động đề xuất chọn các địa điểm khác như Phú Thọ, Bình Dương và Thống Nhất để đội tuyển thi đấu, qua đó giúp người hâm mộ ở nhiều vùng miền khác nhau có cơ hội trực tiếp cổ vũ đội bóng quốc gia. “Tuyển Việt Nam không phải của riêng Hà Nội. Chúng tôi mong muốn người dân ở các địa phương khác cũng được thụ hưởng không khí bóng đá đỉnh cao”, ông nói thêm.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng nhấn mạnh rằng mặt cỏ sân Mỹ Đình không gặp vấn đề về tiêu chuẩn thi đấu. Song, trong thời gian này, khu phức hợp đang được ưu tiên tổ chức các sự kiện văn hóa, ca nhạc và chính trị theo chỉ đạo của Nhà nước.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, ngành Thể thao muốn người dân cả nước được tận hưởng không khí bóng đá đỉnh cao.

“Sân Mỹ đình là sân vận động quốc gia và chúng tôi luôn dành ưu tiên số 1 do đây là sân do ngành thể thao quản lý. Hiện nay, chúng tôi sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cấp mặt cỏ. Nhưng không phải mặt cỏ không đủ chuyên môn để tổ chức một trận đấu hay một giải đấu ở đó, mà sân Mỹ Đình còn có chức năng phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị do nhà nước chỉ đạo”, ông khẳng định.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình là ở giải giao hữu tam hùng với Nga và Thái Lan hồi tháng 9/2024. Khi thầy trò HLV Kim Sang-sik thua 0-3 trước Nga và 1-2 trước Thái Lan.

Hai lượt trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam chọn sân Bình Dương làm sân nhà đón tiếp Nepal hôm 9/10. Trận lượt về của hai đội sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 14/10.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn