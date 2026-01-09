Quyết định làm rung chuyển bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia nguy cơ bị giải thể.

Truyền thông Malaysia đồng loạt tiết lộ ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhóm họp kín tại một khách sạn ở Petaling Jaya chiều nay (8/1, giờ Hà Nội), trong bối cảnh khủng hoảng quản trị liên quan đến vụ việc cầu thủ nhập tịch tiếp tục leo thang.

Cuộc họp được xem là mang tính sống còn, với khả năng dẫn đến việc toàn bộ ban chấp hành đồng loạt từ chức. Việc nhiều ủy viên điều hành FAM xuất hiện tại khách sạn làm dấy lên đồn đoán về một cuộc "tháo chạy tập thể" nhằm thể hiện trách nhiệm trước những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý.

Khi được tờ New Strait Times hỏi về khả năng này, một thành viên FAM chỉ trả lời ngắn gọn: "Hãy chờ cuộc họp kết thúc rồi mọi chuyện sẽ rõ". Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi thừa nhận ban chấp hành cân nhắc nhiều phương án, trong đó có khả năng từ chức tập thể để tránh nguy cơ bị FIFA trừng phạt.

"Ưu tiên số một là tránh án cấm. Từ chức là một khả năng, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Dù quyết định thế nào, đó cũng phải là quyết định tập thể, cùng bơi, cùng chìm, hoặc cùng thành công", ông Yusoff nhấn mạnh.

Theo điều lệ FAM, nếu ban chấp hành từ chức hàng loạt, tổ chức này sẽ tự động bị giải thể và phải triệu tập Đại hội bất thường để bầu lại ban lãnh đạo mới. Kịch bản này đồng thời mở ra khả năng cựu Chủ tịch Tan Sri Hamidin Amin trở lại ghế quyền lực.

Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman trở lại làm việc.

Giữa cơn sóng gió chưa có hồi kết, FAM cũng công bố quyết định dỡ bỏ án đình chỉ đối với Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman. Liên đoàn khẳng định ông Azman chỉ mắc sai sót hành chính, không liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng là vụ bê bối liên quan đến hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Cảnh sát Malaysia xác nhận đã tiếp nhận 45 đơn tố cáo về hành vi làm giả tài liệu, với vụ án đang được điều tra theo Điều 420 về tội lừa đảo. Tám cá nhân được triệu tập lấy lời khai, khiến áp lực lên FAM ngày càng nặng nề.

Sau cánh cửa đóng kín của khách sạn ở Petaling Jaya, tương lai của FAM và rộng hơn là vận mệnh bóng đá Malaysia có thể sắp được định đoạt, trong bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy.

"Quyết định từ chức hàng loạt của ban lãnh đạo FAM có thể khiến cả nền bóng đá Malaysia rung chuyển", tờ The Star Malaysia kết luận.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn