Tuyển thủ Việt Nam báo tin vui cho người hâm mộ

Trong thời điểm V-League tạm nghỉ, 2 đội bóng là CLB CAHN và Hà Nội FC đã có trận giao hữu. Đây là màn so tài mang tính làm nóng cho cầu thủ đôi bên trước khi giải đấu cao nhất Việt Nam trở lại vào tuần sau.

Văn Hậu tranh bóng với Hoàng Hên. (Ảnh: CLB CAHN).

Trận đấu này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cầu thủ dự bị từ cả CLB CAHN và Hà Nội FC. Hầu hết trụ cột của họ đều bận tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Tuy vậy, vẫn có sự hiện diện của những cầu thủ đáng chú ý. Đó là sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu bên phía CLB CAHN trong những phút cuối hiệp 2. Cầu thủ này đã thi đấu tự tin sau thời gian rất dài vắng mặt sau chấn thương. Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua vì những chấn thương dai dẳng.

Sự góp mặt của Văn Hậu ở trận giao hữu cho thấy cầu thủ này đang nỗ lực từng bước để có thể trở lại với những trận cầu đỉnh cao trong tương lai.

Ngoài Văn Hậu, trận đấu CLB CAHN và Hà Nội FC còn có sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Nếu không có gì thay đổi, Đỗ Hoàng Hên sẽ có thể chính thức ra mắt Hà Nội FC với tư cách cầu thủ nhập tịch (giống Nguyễn Xuân Son của Nam Định) từ vòng 7 V-League 2025/2026 gặp Ninh Bình ngày 18/10.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV