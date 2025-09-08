6 tuyển thủ Việt Nam lên bàn phẫu thuật

Văn Thanh- Văn Toàn nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Mới đây nhất, hậu vệ Vũ Văn Thanh của CLB Công an Hà Nội đã lên bàn phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương cổ chân, qua đó phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 tháng.

Cũng vì chấn thương trên, nên trong 2 đợt tập trung đội tuyển Việt Nam mới đây và những trận đấu của CLB Công an Hà Nội vừa qua Vũ Văn Thanh đã không góp mặt.

Văn Thanh là cầu thủ thứ 6 của tuyển Việt Nam rời sân cỏ vì phẫu thuật trong năm 2025. Trước Vũ Văn Thanh, đã có Nguyễn Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Xuân Son và Doãn Ngọc Tân lần lượt lên bàn mổ. Đây là thách thức lớn cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho những lượt trận còn lại của Vòng loại Asian Cup 2027.

Đối với Công an Hà Nội, sự vắng mặt của Vũ Văn Thanh không ảnh hưởng quá nhiều tới các mục tiêu của đội bóng Thủ đô trong giai đoạn tới. Bởi trong tay HLV Polking lúc này đang sở hữu đội hình có chiều sâu tốt, đủ để khỏa lấp chỗ trống mà hậu vệ người Hải Dương để lại cũng như đủ để chinh chiến ở 4 đấu trường.

Mới nhất, Câu lạc bộ Công an Hà Nội có trận đấu tập với đội tuyển Việt Nam ở sân tập của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và để thua với tỷ số sát nút 3-4. Ở trận đấu này, đội bóng Thủ đô tung ra sân đội hình 2 với chủ yếu là các nội binh.

Lực lượng được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam lần này cũng không phải đội hình tốt nhất khi Nguyễn Flip, Bùi Hoàng Việt Anh không góp mặt. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Doãn Ngọc Tân rút lui phút chót do chấn thương.

Một số gương mặt mới được đưa lên tuyển là Quan Văn Chuẩn, Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học cũng đã có những màn thể hiện tròn vai.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn