23 tuyển thủ Việt Nam tham dự Vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức vừa qua. (Ảnh: VFF)

Ngay sau khi chốt danh sách, toàn đội đã di chuyển vào nơi đăng cai bảng đấu là Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như cơ sở vật chất tại địa phương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp các cầu thủ thích nghi sớm, tạo sự chủ động về tâm lý và thể trạng trước thềm giải đấu.

Vòng loại U17 nữ châu Á 2026 - bảng D sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17/10/2025 trên sân vận động Gò Đậu (Thành phố Hồ Chí Minh), với sự góp mặt của ba đội tuyển U17 nữ Việt Nam, Guam và Hồng Kông (Trung Quốc).

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, đội đứng đầu bảng sẽ giành tấm vé duy nhất tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ gặp Guam vào ngày 13/10 và đối đầu Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 17/10, cả hai trận đều bắt đầu lúc 16 giờ.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 đến 17/5/2026 tại Trung Quốc, quy tụ 12 đội tuyển, bao gồm 4 đội vào thẳng (Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) và 8 đội vượt qua vòng loại.

Đây không chỉ là sân chơi hàng đầu của bóng đá trẻ nữ châu lục mà còn là vòng loại để xác định các suất tham dự FIFA U17 Women’s World Cup 2026, tăng thêm tính cạnh tranh và giá trị cho giải đấu.

Danh sách 23 cầu thủ U17 nữ Việt Nam tham dự Vòng loại U17 nữ châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã được rèn luyện toàn diện từ thể lực, kỹ thuật đến chiến thuật. Chuyến tập huấn tại Đức là cơ hội để đội cọ xát với các đối thủ mạnh và nâng cao tư duy thi đấu. Cùng với thời gian tập trung trong nước, toàn đội đã thể hiện tinh thần cầu thị, quyết tâm cao và sự tiến bộ rõ rệt qua từng buổi tập.

Với lợi thế sân nhà, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết liệt, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất, hiện thực hóa khát vọng góp mặt tại Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Tác giả: Phan Thạch

Nguồn tin: Báo Nhân dân