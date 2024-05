Tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An: Nhiều trường công lập có tỷ lệ chọi cao

Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2023 - 2024, có 53.825 học sinh lớp 9, tăng 7.249 so với năm học trước. Do chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ có khoảng 70% nên dự báo sẽ có hơn 10.000 học sinh không có cơ hội vào học công lập và phải chuyển sang các trường ngoài công lập.