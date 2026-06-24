Truy tố 'trùm buôn xe sang' Phan Công Khanh

Phan Công Khanh - Ảnh: T.L

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp.

Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Pha làm cộng tác viên.

Quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh bàn bạc với các đồng phạm sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 5-2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Khanh biết chị L.N.T.H sở hữu xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỉ đồng nên đặt vấn đề giúp chị H. bán xe và được đồng ý.

Sau khi nhận xe và giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh Huy lấy 2 tỉ đồng. Pha yêu cầu thêm 1 tỉ đồng với lý do công ty muốn lấy thêm tiền, Huy đồng ý. Tổng cộng, nhóm chiếm đoạt được 3 tỉ đồng, dùng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn, thấy không trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm thì được biết Khanh đang nợ nhiều người, xe đã bị đem đi cầm cố.

Ngày 27-6-2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và đến khi Khanh bị bắt mới biết mình bị lừa 24,5 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Phan Công Khanh và Vấn nói dối rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper đã mua 1 ô tô hiệu Brabus G800 khiến ông T.H.P tin tưởng nên đồng ý mua lại với số tiền 24,5 tỉ đồng.

Sau khi ông P. chuyển xong 24,5 tỉ đồng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt (tháng 7-2023), ông P. mới biết bị lừa.

Còn Mohamac Da Pha thì bị cáo buộc chiếm đoạt xe BMW 7-Series trị giá 8,7 tỉ đồng của anh L.T.S. Chiếc xe này Pha mượn 'sử dụng tạm' rồi đem đi cầm lấy 1 tỉ đồng, giao lại cho Vấn tiêu xài cá nhân. Sau đó, Vấn bỏ trốn.

Cáo trạng xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức giả danh doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

Tác giả: Tuyết Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn