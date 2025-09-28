'Trùm xe sang' Phan Công Khanh nợ trăm tỉ, lô đất 65.400m² ở Long Thành bị phát mại

Showroom K-Supper của Phan Công Khanh trong một lần bị xử phạt vì chiếm dụng vỉa hè khi còn hoạt động - Ảnh: ĐAN THUẦN

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) vừa thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ.

Khoản nợ được đem đấu giá có trị giá khoảng 162 tỉ đồng (tạm tính đến ngày 5-9-2025) của ông Phan Công Khanh và bà Lê Kim Loan - vợ ông Khanh - tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM.

Khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký năm 2022, gồm nợ gốc gần 125 tỉ đồng, nợ lãi quá hạn gần 37 tỉ đồng và một phần lãi phạt.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên diện tích 65.406m² tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2019, đứng tên ông Khanh và bà Loan. Giá khởi điểm đấu giá bằng đúng dư nợ, khoảng 162 tỉ đồng.

Phan Công Khanh, 31 tuổi, quê Bến Tre, từng nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi Khanh Super. Trước khi trở thành "ông trùm" trong giới buôn siêu xe, ông Khanh từng là cầu thủ bóng chuyền của một câu lạc bộ tại TP.HCM và được mệnh danh là "vua bóng chuyền phủi".

Năm 2017, ông Khanh chính thức bước vào lĩnh vực kinh doanh siêu xe. Ông là người đại diện pháp luật của Công ty K-Supper, doanh nghiệp chuyên kinh doanh ô tô hạng sang và sở hữu showroom tại số 6 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.

Ông Khanh thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng các mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63… vừa để thỏa mãn đam mê, vừa phục vụ việc buôn bán siêu xe.

Tuy nhiên tháng 7 vừa qua Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Công Khanh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, ông Khanh cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt một chiếc McLaren rồi mang đi cầm cố. Ngoài ra ông còn hứa bán chiếc Brabus G800 để chiếm đoạt thêm 24,5 tỉ đồng.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: tuoitre.vn