Truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 18/3/2025 tại phường 13, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2001, thường trú ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ) và Lê Ngọc Diễm Thúy (SN 1992, thường trú thôn 4B, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cũ).

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, bà P.T.N ký hợp đồng vay 30 triệu đồng tại Công ty tài chính FE Credit, trả góp trong 24 tháng. Sau khi đã thanh toán được ba kỳ với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng, ngày 17/3/2025, bà N. nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là Lê Trần Khắc Quân, nhân viên FE Credit, giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng. Điều kiện là bà phải tất toán khoản vay cũ.

Lê Ngọc Diễm Thúy và Nguyễn Thị Kim Ngân đang bị truy tìm.

Người này gợi ý bà N. chỉ cần đưa trước 17 triệu đồng, phần còn lại sẽ được “hỗ trợ” để hoàn tất thủ tục. Hôm sau, Quân cùng một phụ nữ xưng tên Thúy hẹn bà N. tại quán cà phê ở quận 4 cũ. Tại đây, Thúy tự giới thiệu là nhân viên FE Credit, nhận số tiền 17 triệu đồng và viết “biên bản tiếp xúc” có chữ ký xác nhận. Hai người hứa trong chiều cùng ngày công ty sẽ giải ngân khoản vay 60 triệu đồng vào tài khoản của bà N.

Đến hẹn, bà N. không nhận được tiền, gọi lại thì không liên lạc được. Khi trực tiếp đến trụ sở FE Credit, bà mới biết không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân. Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định người xưng Quân chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và người phụ nữ tên Thúy đi cùng tên thật là Lê Ngọc Diễm Thúy. Cả hai từng là nhân viên FE Credit nhưng đã nghỉ việc.

Ngày 20/3/2025, bà N. đến Công an phường 13 (quận 4 cũ) tố cáo sự việc. Hồ sơ được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm với Ngân và Thúy. Đề nghị hai người này sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thông báo ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngân và Thúy ở đâu, hãy báo cho Cơ quan CSĐT, địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh; hoặc liên hệ cán bộ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985247474.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân