Hàng trăm điểm du lịch tại Nghệ An thiệt hại sau bão

Chiều 27/8, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết hàng trăm điểm du lịch trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Do mưa lớn kéo dài, hệ thống điện và giao thông còn gián đoạn nên thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ.

Khu du lịch Cửa Lò, Nghệ An, hứng chịu gió cấp 10-11, giật cấp 13, hoành hành suốt 10 giờ, khi bão Kajiki đổ bộ vùng biển Bắc Trung Bộ. Biển hiệu bị cuốn bay, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Khu phố vốn sầm uất với hàng chục nhà hàng, khách sạn nay tan hoang, kính vỡ vương vãi trên đường, nhiều hạng mục trang trí hư hỏng gần như hoàn toàn.

Khách sạn Summer trên đường Bình Minh (ảnh) vỡ kính, đổ biển hiệu, nội thất nhiều phòng hư hỏng nặng sau hai ngày bão đi qua.

Đại diện khách sạn Summer cho biết thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Để khôi phục cơ sở ít nhất phải mất vài tuần trong khi chỉ còn ít ngày nữa là kỳ nghỉ lễ 2/9 - cao điểm cuối cùng của mùa du lịch biển.

Chiều 27/8, trong khuôn viên đền Cuông, nhiều cây xanh bị ngã đổ. Công tác dọn dẹp đã được triển khai nhưng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.

Đền Cuông Nghệ An nằm trên núi Mộ Dạ, thuộc xã An Châu, thờ Thục Phán An Dương Vương. Đây là công trình kiến trúc cổ độc đáo, có quy mô lớn, thu hút nhiều du khách ghé thăm khi du lịch Nghệ An.

Cách đền Cuông hơn 40 km, đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh, cũng ngổn ngang sau bão. Cây cối đổ chắn lối lên đền, nhiều mảng mái ngói bị xô lệch, rơi xuống vỡ vụn.

Mỗi năm, đền thờ vua Quang Trung đón hàng chục nghìn lượt khách đến vãn cảnh, hành hương, chiêm bái. Đứng từ đền, có thể ngắm nhìn sông Lam uốn lượn và trung tâm Vinh.

Nhiều công trình ở khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc bị gió cuốn tung biển hiệu, quật đổ cây xanh, mái nhà.

Hòn Mát là địa điểm du lịch sinh thái mới của xã Nghĩa Lộc. Nơi đây có khí hậu thoáng mát, nhiều điểm check in đông khách các dịp lễ Tết hằng năm.

Tại điểm Cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh, xã Tân Kỳ nước sông Con dâng cao khiến nhiều hạng mục di tích bị ngập, rác thải và cây đổ phủ kín khuôn viên.

Mốc Km số 0 - điểm bắt đầu của con đường huyền thoại được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia ngày 27/4/1990. Nhà truyền thống hiện đang trưng bày nhiều hiện vật quý như Cột mốc không số bằng đá granit được dựng đầu tiên, đến cột mốc bằng gỗ khắc chạm "Đường Hồ Chí Minh Km 0".

Nhiều mái công trình, biển hiệu tại làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, bị gió xô ngã nằm ngổn ngang khi bão Kajiki quét qua.

Quỳnh Đôi là một điểm du lịch văn hóa nổi tiếng với bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học, thu hút du khách khám phá các di tích lịch sử như mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích, nhà bia tưởng niệm Hồ Xuân Hương, mộ Hồ Tùng Mậu, và Tượng đài Cù Chính Lan.

Hiện Ban quản lý du lịch địa phương phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội, đội trật tự môi trường đô thị, thanh niên, phụ nữ cùng tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Nghệ An là điểm đến nổi bật ở Bắc Trung Bộ với nhiều di tích văn hóa, lịch sử. 6 tháng đầu năm 2025, du lịch địa phương tăng trưởng mạnh, đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó có 3,82 triệu lượt lưu trú, đạt 52% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt gần 18.843 tỷ đồng.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: vnexpress.net