Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc trọng thể Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Dự lễ khai mạc triển lãm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi cùng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại Triển lãm.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham dự lễ khai mạc.

Nội dung trưng bày tại Triển lãm tập trung giới thiệu:

Những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Quang cảnh buổi lễ.

Văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam. Ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam. Ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 250.900,6 m2.

