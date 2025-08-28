Sẽ cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính trong giáo dục

Quyết định 1832 sẽ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan giáo dục. Ảnh: Duy Hiệu.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 26/8/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD&ĐT năm 2025.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 lĩnh vực, đồng thời cắt giảm đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính nội bộ như xóa mù chữ, thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập...

Phương án mới được phê duyệt theo quyết định này cũng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ thành lập trường. Ví dụ, việc thành lập trường mẫu giáo giảm từ tối đa 15 ngày xuống 14 ngày làm việc; trường tiểu học giữ mức 15 ngày; trường THCS và THPT giảm từ 20 ngày xuống 17 ngày.

Các điều kiện liên quan cũng được gộp, đơn giản hóa, như gộp điều kiện đất đai với diện tích sàn, bãi bỏ điều kiện "có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường".

Với thủ tục cho phép hoạt động giáo dục, thời gian giải quyết giảm còn 4-5 ngày làm việc (tùy cấp học). Hồ sơ có thể nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tục sáp nhập, chia tách, giải thể trường cũng được rút ngắn thời gian và bãi bỏ nhiều điều kiện mang tính hình thức.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều điều kiện cũng được đơn giản hóa.

Cụ thể, 12 điều kiện cơ sở vật chất được rút gọn còn 2, quy định về đội ngũ giáo viên từ 6 nội dung tích hợp thành 2 điều kiện chung. Thời gian xử lý hồ sơ thẩm định cũng giảm mạnh, từ 30 ngày xuống 20 ngày làm việc.

Ngoài ra, các quy định về thành lập cơ sở giáo dục theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế được tinh giản thành phần hồ sơ, bãi bỏ yêu cầu văn bản chấp thuận thuê đất của địa phương.

Quyết định mới này nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, giảng dạy và học tập.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn