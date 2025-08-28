Triệt phá sới bạc tổ chức như "boong ke" trong trang trại

Địa điểm sới bạc tại trang trại của đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1989, trú thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sới bạc này được tổ chức với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Để tránh bị phát hiện, Hưng yêu cầu các con bạc phải di chuyển bằng xe taxi, xe ôm hoặc đi bộ đến một địa điểm đã được hẹn trước, cách trang trại khoảng 1km.

Sau khi các con bạc tập kết, Hưng sẽ cho đối tượng cảnh giới dùng xe mô tô chở từng người vào sâu bên trong trang trại. Đây là một địa điểm được xây dựng kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín. Con đường độc đạo dẫn vào trang trại rất nhỏ hẹp, phải qua nhiều khúc cua, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Đặc biệt, Hưng còn bố trí 2 lớp cảnh giới nghiêm ngặt. Vòng ngoài gồm 3 đối tượng liên tục tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào trang trại để cảnh báo từ xa. Vòng trong có 1 đối tượng chốt trực ngay tại cửa phòng tổ chức đánh bạc, sẵn sàng báo động.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn