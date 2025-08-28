Nhà mái ngói giữ 'hồn xưa, nếp cũ' ở Nghệ An

Bước qua khoảng sân là hiên nhà nhỏ. Mái hiên lợp ngói, đỡ bằng những chiếc cột gỗ mộc mạc, trải dài theo mặt tiền nhà. Đây là nơi lý tưởng để kê một bộ bàn ghế nhỏ, thưởng trà sáng hay ngồi hóng gió chiều. Ảnh: Triệu Chiến