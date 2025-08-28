Nhà mái ngói giữ 'hồn xưa, nếp cũ' ở Nghệ An

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng dồn dập, nơi bê tông, kính, thép dần thay thế bóng dáng mái ngói xưa, Mai House tại TP Vinh (Nghệ An) như một nét chấm phá hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Ảnh: Triệu Chiến
Từ xa nhìn lại, hình ảnh mái ngói đỏ dốc nhẹ theo dáng chữ A quen thuộc gợi nhớ đến những nếp nhà xưa mộc mạc, êm đềm và gần gũi. Ảnh: Triệu Chiến
Xen giữa vẻ cổ điển ấy là nét phá cách đầy tinh tế với những khung cửa kính lớn hình vòm, uốn cong mềm mại như đôi mắt mở ra đón ánh sáng và thiên nhiên vào nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Con đường lát đá tự nhiên len giữa thảm cỏ xanh dẫn lối vào nhà, hai bên là những khóm hoa đủ màu... Ảnh: Triệu Chiến
Không gian sân vườn không rộng nhưng đủ để tạo nên một góc thư giãn riêng tư và trong lành giữa lòng đô thị. Ảnh: Triệu Chiến
Bước qua khoảng sân là hiên nhà nhỏ. Mái hiên lợp ngói, đỡ bằng những chiếc cột gỗ mộc mạc, trải dài theo mặt tiền nhà. Đây là nơi lý tưởng để kê một bộ bàn ghế nhỏ, thưởng trà sáng hay ngồi hóng gió chiều. Ảnh: Triệu Chiến
Từ hiên nhìn vào, phòng khách rộng mở với tông màu be và nâu gỗ chủ đạo, tạo nên cảm giác ấm áp và trang nhã. Ảnh: Triệu Chiến
Các không gian bên trong được liên thông khéo léo – phòng khách nối liền với phòng ăn và bếp, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Triệu Chiến
Điểm nổi bật ở Mai House là kết hợp khéo léo giữa truyền thống và hiện đại. Vật liệu gỗ, đá, kính được kết hợp hài hòa, vừa mộc mạc vừa gần gũi, vừa sang trọng. Ảnh: Triệu Chiến
Cầu thang gỗ thiết kế gọn gàng, thanh lịch, nằm sát tường, để lại khoảng không gian thoáng đãng ở giữa. Ảnh: Triệu Chiến
Giếng trời nhỏ dẫn ánh sáng tự nhiên vào nhà, nằm giữa bếp và phòng ngủ cho khách. Ảnh: Triệu Chiến
Tầng 2 là nơi nghỉ ngơi, gồm các phòng ngủ có cửa sổ rộng mở đón nắng sớm và gió trời. Ảnh: Triệu Chiến
Từng chi tiết trong ngôi nhà đều toát lên sự chỉn chu và tâm huyết. Ảnh: Triệu Chiến
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn