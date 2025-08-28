Đối thủ của U23 Việt Nam triệu tập cựu cầu thủ Sunderland đá vòng loại châu Á

Cuba Mitchell từng thi đấu cho một số CLB khá danh tiếng ở Anh trước trở về Bangladesh

Cụ thể, cái tên đó là tiền vệ Cuba Mitchell. Cầu thủ 19 tuổi sinh ra tại Anh và có thể chơi cho cả đội tuyển quốc gia nước này lẫn Bangladesh.

Cuba Mitchel bắt đầu thi đấu ở lò đào tạo trẻ Birmingham City và sau đó chuyển đến Sunderland vào năm 2022. Tại đội bóng đang chơi ở Premier League 2025/26, Mitchel đã có 16 lần ra sân cho đội U21.

Sau đó, Cuba chính thức gia nhập CLB Bashundhara Kings ở giải Ngoại hạng Bangladesh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Với việc không thể trụ lại nước Anh, cầu thủ sinh năm 2005 này gần như đã chọn khoác áo các đội tuyển quốc gia Banglades.

Để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Bangladesh đã có chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày ở Bahrain và đá giao hữu với đội tuyển U23 nước chủ nhà. Tại đây, đội bóng đến từ Nam Á thi đấu không tốt khi thua ở cả 2 trận với tỷ số lần lượt là 0-1 và 2-4.

U23 Bangladesh là 1 trong 3 đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026, bên cạnh Yemen và Singapore. Mặc dù không được đánh giá quá cao nhưng đây cũng là đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể xem thường.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn