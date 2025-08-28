Cô gái chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của công ty ở Hàn Quốc

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Vũ Ngọc Linh, trú tại xã Đông Ngũ (Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Linh bị tố giác có hành vi lừa đảo trong quá trình làm cộng tác viên từ xa cho Công ty CUONG NC Fruit Trading Co.,Ltd tại Hàn Quốc. Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bán lẻ trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Vũ Ngọc Linh bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc được phát hiện khi anh Nguyễn Cao Cường (Giám đốc công ty) và anh Đồng Đức Nam, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc tố giác Linh có hành vi gian dối trong quá trình hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Quá trình điều tra xác định, Linh đã lợi dụng vị trí công việc được giao phụ trách tổng hợp đơn hàng và phối hợp với các đầu mối bán hàng tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng giả mạo cho cộng tác viên và khách hàng.

Hậu quả là tiền hàng đã bị chuyển vào các tài khoản cá nhân do Linh đứng tên hoặc mượn danh người khác.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi nhận tiền, Linh vẫn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để công ty giao hàng cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 đến tháng 5/2023, Linh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

