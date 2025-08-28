Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với UBND tỉnh về khắc phục hậu quả cơn bão số 5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; xã Kim Liên.

Quang cảnh buổi làm việc

Bão số 5 hình thành trên biển Đông ngày 24/8/2025, nhanh chóng mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17 và đến chiều tối ngày 25/8/2025 đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Tại tỉnh Nghệ An, mặc dù cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5, tuy nhiên do cơn bão có cường độ quá mạnh nên vẫn gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn báo cáo thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, bão số 5 đã tàn phá nghiêm trọng cảnh quan: Nhiều cây cổ thụ gãy đổ, một số hạng mục phục vụ du khách như Nhà hát dân ca, công trình trang trí, hàng rào bị hư hỏng. Ngay sau bão, lực lượng chức năng đã khẩn trương thu dọn từng gốc cây, giải tỏa tuyến đường, phục hồi các hạng mục hư hại.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát của Nhân dân, đồng thời đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đảng ủy Bộ Công an cam kết cùng tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 5 để khắc phục hậu quả thiên tai để nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, bà con Nhân dân đón Tết Độc lập trong ấm no, an toàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, Bộ Công an sẽ tăng cường nhân lực, vật lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra để Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên mở cửa đón khách tham quan trong dịp Lễ Quốc khánh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những nhiệm vụ cần thực hiện ngay tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ để phục vụ Nhân dân tham quan trong dịp Lễ Quốc khánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của Bộ Công an trong hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an để thực hiện tái thiết tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để đón du khách tới thăm quan vào dịp lễ Quốc Khánh.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, việc tái thiết lại Khu Du tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên phải trải qua các bước: Đánh giá – khảo sát – lên kế hoạch – tổ chức phục dựng – bảo tồn và củng cố hệ thống di tích. Giao Công an tỉnh nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để thực hiện tái thiết.

