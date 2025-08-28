HLV Nguyễn Thành Công bất ngờ tái xuất ở ĐT Việt Nam

HLV Nguyễn Thành Công tham gia vào thành phần BHL ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới - Ảnh: Đức Cường

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8 tới tại Hà Nội. Do HLV trưởng Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện ĐT Việt Nam được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo nguồn tin của Bóng đá, “phụ tá” cho HLV Đinh Hồng Vinh trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam sẽ là HLV Nguyễn Thành Công. Cựu HLV trưởng CLB Hà Tĩnh sẽ đóng vai trò trợ lý chuyên môn cho HLV Đinh Hồng Vinh. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân xứ Nghệ nhận lời tham gia BHL các ĐT Việt Nam. Trước đó, HLV Nguyễn Thành Công chủ yếu làm công tác đào tạo trẻ và dẫn dắt các đội bóng ở sân chơi V.League. Việc ông Công nhận lời làm trợ lý ở ĐT Việt Nam được xem là thông tin bất ngờ với nhiều người.

Trước đó, HLV Nguyễn Thành Công đã nói lời chia tay CLB Hà Tĩnh sau khi mùa giải 2024/25 khép lại. Quyết định rời Hà Tĩnh của nhà cầm quân 48 tuổi này cũng gây sốc bởi đội bóng núi Hồng vừa có một mùa giải lịch sử khi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Với kinh nghiệm nghiệm chuyên môn đã được khẳng định, HLV Thành Công sẽ hỗ trợ được nhiều cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh ở ĐT Việt Nam - Ảnh: Sông Hàn

Được biết, ngay sau khi chia tay Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công nhận được 3 lời mời từ các đội bóng V.League và hạng Nhất. Dù vậy, vị chiến lược gia gốc Nghệ An vẫn chưa sẵn sàng trở lại công việc vì muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Trong thời gian qua, HLV Thành Công cũng đã hoàn thành giai đoạn 2 khóa học lớp HLV chuyên nghiệp (Pro) kéo dài gần 1 tháng tại Nhật Bản.

Với việc nhận lời tham gia vào thành phần BHL ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới có thể xem là bước đệm để HLV Nguyễn Thành Công sớm tái xuất ở sân chơi V.League. Ngoài HLV Thành Công, BHL ĐT Việt Nam sắp tới còn có 2 trợ lý khác là chuyên gia thể lực Cedric Roger và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh.

Đây là đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025 của ĐT Việt Nam với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 10 tới. ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với CAHN (ngày 4/9) và Thép Xanh Nam Định (7/9).

