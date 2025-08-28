Chủ nhân hit Gangnam Style PSY bị điều tra

PSY bị điều tra vì vi phạm luật y tế - Ảnh: Naver

Ngày 28-8, tờ Chosun đưa tin cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) xác nhận tiến hành điều tra ca sĩ PSY - chủ nhân hit Gangnam Style - với cáo buộc vi phạm luật y tế, cụ thể là nhận thuốc tâm thần mà không thực hiện khám bệnh trực tiếp.

Cảnh sát cho biết từ năm 2022 đến nay, PSY không đến khám trực tiếp nhưng vẫn được một bệnh viện ở Seoul kê đơn thuốc tâm thần.

Đáng chú ý việc nhận thuốc được cho là do người quản lý của nam ca sĩ thực hiện thay, hành vi này bị nghi ngờ vi phạm quy định về kê đơn và nhận thuốc theo luật y tế.

PSY xin lỗi

Theo tờ FN News, luật Hàn Quốc quy định thuốc tâm thần, bao gồm các loại thuốc dùng trong điều trị mất ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm, chỉ được kê đơn sau khi bệnh nhân được khám trực tiếp bởi bác sĩ.

Hơn nữa nguyên tắc là người bệnh phải trực tiếp nhận thuốc để đảm bảo an toàn và kiểm soát việc sử dụng. Việc kê đơn và nhận thuốc thay được xem là vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và pháp lý.

Phía PSY lên tiếng xin lỗi vì để quản lý nhận thuốc thay - Ảnh: Korea JoongAng Daily

Sau khi thông tin điều tra được công khai, P Nation - công ty quản lý của PSY đã lên tiếng. Trong thông cáo chính thức, công ty thừa nhận việc quản lý của nam sĩ nhận thuốc thay là sai sót và sơ suất trong quá trình sử dụng thuốc. Phía PSY gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng vì đã gây ra sự lo lắng và hiểu lầm.

Tuy nhiên P Nation cũng nhấn mạnh rằng PSY đã được chẩn đoán mắc chứng mất ngủ mãn tính và luôn sử dụng thuốc ngủ theo đúng đơn thuốc do bác sĩ chuyên môn kê.

Việc sử dụng thuốc đều nằm trong sự giám sát của đội ngũ y tế, tuân thủ liều lượng được chỉ định, không có chuyện kê đơn thay hay sử dụng thuốc quá liều.

Công ty quản lý của PSY khẳng định việc kê đơn thuốc là trực tiếp nhưng ủy quyền nhận thay vì nam ca sĩ bận rộn - Ảnh: Naver

"Ban đầu PSY được kê đơn và nhận thuốc thông qua khám trực tiếp. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn, việc nhận thuốc được ủy quyền cho quản lý thay. Chúng tôi khẳng định không có việc kê đơn dưới tên người khác hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định" - đại diện công ty nói.

Về phía bác sĩ kê đơn, nguồn tin của tờ Chosun cho biết người này phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc kê đơn không đúng quy định.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra chi tiết, làm rõ mức độ vi phạm và tần suất của các hành vi liên quan. Các cơ quan chức năng sẽ quyết định biện pháp xử lý phù hợp sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

