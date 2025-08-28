Thông xe tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, trị giá 12.500 tỉ đồng

Một đoạn cao tốc Vũng Áng – Bùng nhìn từ trên cao. Ảnh Hoàng Phúc

Từ 8 giờ sáng nay (28-8), tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km đã chính thức được đưa vào khai thác, nối liền Hà Tĩnh và Quảng Trị, mở thêm một trục giao thông huyết mạch cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) - cho biết trước thời điểm thông xe, các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã tổ chức rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để đảm bảo phương tiện lưu thông thông suốt.

Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, kết luận các hạng mục cơ bản đáp ứng điều kiện vận hành.

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km. Trong đó đoạn qua Hà Tĩnh 12,9km, đoạn qua Quảng Trị 42,44km.

Được khởi công từ tháng 1-2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.548 tỉ đồng. Điểm đầu tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) và điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), nối trực tiếp với dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Trên tuyến có hai nút giao liên thông gồm Tiến Châu - Văn Hóa (Km 597+900) và Quốc lộ 12A (Km 605+500) nay thuộc xã Tân Gianh. Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Trị, đồng thời mở rộng khả năng kết nối vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động