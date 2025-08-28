Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mang súng tìm nhân viên quán nhậu để giải quyết

Trước đó, Công an phường Phước Hậu nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng mang theo súng, đứng trước quán nhậu. Nhận được tin, Công an phường tiến hành kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, Bảo ném khẩu súng ngắn lên mái nhà gần hiện trường. Lực lượng Công an tiến hành khống chế 4 đối tượng, thu giữ khẩu súng ngắn bên trong có 2 viên đạn, bình hơi cay, dao tự chế. Công an phường phối hợp cơ quan An ninh điều tra, đưa các đối tượng về cơ quan làm việc.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can.

Quá trình làm việc, Bảo thừa nhận khẩu súng và 2 viên đạn nêu trên là của mình. Thời điểm xảy ra vụ việc, Bảo mang theo khẩu súng để tìm nhân viên của quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ. Kết quả giám định khẩu súng và 2 viên đạn trên là vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Hơn - Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân