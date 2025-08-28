Miss Audition Ngọc Anh bị bắt

Ngày 28/8, Ngọc Anh cùng 4 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười).

Nguyễn Thị Ngọc Anh (giữa) và những nhân viên. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) kiểm tra hành chính quán bar Lava, trên đường Hai Bà Trưng, phát hiện nhiều khách sử dụng bóng cười. Quán có nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su, các thiết bị liên quan...

Cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép tại đây. Dưới quyền cô là 4 người có vai trò thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khí cười khi thiếu hàng.

Số hàng cấm được Ngọc Anh giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển đến quán bằng dịch vụ xe công nghệ. Khách đến vui chơi, ăn uống nếu có nhu cầu sử dụng khí cười sẽ được phục vụ. Khi thanh toán hóa đơn, quán sẽ mã hóa khí cười bằng tên đồ uống khác.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, bắt thêm những người liên quan. Nhiều năm trước, Nguyễn Thị Ngọc Anh được biết đến là người mẫu ảnh, MC, quán quân cuộc thi Miss Audition năm 2006.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp kiểm tra phát hiện nhiều quán bar, nhà hàng cung cấp khí cười cho khách.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net