Trường học không nhận hoa tại lễ khai giảng, mong đổi sang học bổng cho học sinh

Học sinh Trường THPT Dương Văn Thi giao lưu với chuyên gia tại một hoạt động ngoại khóa.

Trong thông báo gửi đến đối tác, phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân trước thềm năm học mới, Trường THPT Dương Văn Thì (Tăng Nhơn Phú, TPHCM) thông báo không nhận hoa chúc mừng trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và xin đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì, cho biết thực hiện chủ trương tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa, nếu quý phụ huynh, đối tác, mạnh thường quân có dự định gửi tặng hoa nhân dịp khai giảng, xin vui lòng chuyển sang các suất học bổng.

Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng các em ngay trong lễ khai giảng như món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập.

Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức, chắp cánh tương lai cho thế hệ học sinh thân yêu.

Tương tự, Trường Tiểu học Khai Minh (Bến Thành, TPHCM) vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh học sinh và các đối tác, thông báo không nhận hoa trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Theo đó, Ban Giám hiệu trường cho biết: “Năm học 2025 - 2026, nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, thiết thực, đồng thời dự tiếp sóng trực tiếp Chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD&ĐT, cùng cả nước. Để tiết kiệm và thiết thực chào mừng năm học mới, nhà trường trân trọng thông báo phụ huynh và đối tác không gửi hoa chúc mừng lễ khai giảng.”

Thay vào đó, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Khai Minh đề xuất phụ huynh và học sinh chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để nhà trường chăm lo các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Những năm học trước, nhiều trường ở TPHCM cũng đã thông báo không nhận hoa chúc mừng khai giảng và đề nghị đổi thành thẻ BHYT, suất học bổng, tập vở, sách vở… nhằm hỗ trợ học sinh nghèo. Với thông điệp “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, các thông báo này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh, mạnh thường quân và toàn xã hội.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn