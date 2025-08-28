Bắt cựu tổng giám đốc mang hàng trăm sổ đỏ dự án để vay vốn ngân hàng

Ngày 28-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973, cư trú tại Lạch Tray, TP Hải Phòng), nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo

Trước đó, Công an TP Hải Phòng nhận đơn thư của các hộ dân tố cáo Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ) - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo kết quả điều tra, Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (trụ sở đăng ký kinh doanh hiện tại số 7/72 Lạch Tray, TP Hải Phòng) do Trần Huy Cường làm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên, trong đó có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên.

Trần Huy Cường đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người khác đứng tên) hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân. Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỉ đồng.

Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng) và đã nộp cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là hơn 85,6 tỉ đồng.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng, trong đó có Phạm Thị Thu Thảo. (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Từ ngày 17-11-2023 đến ngày 10-1-2025, Thảo đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay tiền để Cường đáo nợ ngân hàng, với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu đồng/ngày – 4.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương với 73%/năm – 146%/năm. Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay; thông thường Thảo cho Cường vay với gói vay trong vòng 3 ngày với mức lãi suất tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu đồng/ngày.

Từ ngày 17-11-2023 đến ngày 10-1-2025, Thảo đã cho Cường vay tổng số tiền gần 317 tỉ đồng. Cường đã trả được số tiền gốc là hơn 220,7 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là hơn 47,7 tỉ đồng.

Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 10,6 tỉ đồng. Tính đến ngày 10-1-2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền hơn 96 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, kết quả xác định, ngoài cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (địa chỉ Số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462) để cung cấp thông tin liên quan.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động