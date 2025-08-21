“Nổ” quen biết nhiều để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng mạng xã hội và mối quan hệ quen biết, Dương Đức Thắng biết đến gia đình ông Vừ Chứ Dơ có con trai đã học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm. Bản thân Thắng chỉ là thợ lái máy xúc, lao động tự do; không phải là người có nhiệm vụ, quyền hạn trong tuyển dụng việc làm; không có khả năng xin được việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các lệnh tố tụng đối với đối tượng Dương Đức Thắng.

Thông qua thủ đoạn gian dối về việc quen biết với nhiều sếp làm ở bộ phận tuyển sinh và có khả năng xin được việc cho con trai ông Dơ vào làm kiểm lâm, Thắng đã chiếm đoạt của gia đình ông Dơ số tiền 400 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại nhằm lẩn trốn việc truy tìm của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã truy tìm được Dương Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc Ngách 89, ngõ 250 đường Kim Giang, phường Kim Giang, TP Hà Nội.

Vụ án đang được tập trung điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác. Nếu ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trình báo hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Nguyễn Mạnh Tuấn - SĐT: 0962.984.184 để được hướng dẫn.

Tác giả: Cao Thiên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân