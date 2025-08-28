Mexico đẩy mạnh chiến dịch triệt phá băng nhóm tội phạm khét tiếng Sinaloa

Lực lượng đặc nhiệm Mexico thực hiện kiểm tra phương tiện trong đợt cao điểm triển khai trấn áp tội phạm ma túy trên một tuyến đường cao tốc gần cách biên giới Mexico - Mỹ khoảng 500km. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu họp báo cùng ngày của Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ công dân Mexico, ông Omar García Harfuch, cho biết băng nhóm Sinaloa vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn do còn nhiều thủ lĩnh “chân rết”. Mặc dù một số phe nhóm của băng nhóm này đã bị suy yếu, song vẫn tồn tại nhiều nhân vật cầm đầu quan trọng của băng nhóm trên và cần phải bắt giữ những nhân vật này.

Hôm 25/8, trùm ma túy Ismael “El Mayo” Zambada, 77 tuổi, đồng sáng lập băng nhóm Sinaloa cùng trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán đã nhận tội trước một tòa án ở New York vì âm mưu buôn bán ma túy vào Mỹ và hối lộ lực lượng an ninh, các chính trị gia Mexico trong nhiều thập kỷ. Hiện Zambada đang bị giam giữ tại New York, trong khi “El Chapo” đang thụ án chung thân trong một nhà tù, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Mỹ.

Bộ trưởng Harfuch nhấn mạnh chính quyền Mexico đang tăng cường hoạt động tình báo và phối hợp liên ngành để truy lùng các thủ lĩnh khác của Sinaloa, trong đó có Aureliano Guzmán, biệt danh “El Guano”- em trai của El Chapo và Fausto Meza hay còn gọi là “Chapo Isidro”, đối tượng đang bị Mỹ truy nã. Trong số các con trai của trùm ma túy El Chapo có 2 người đã bị bắt giữ. Ovidio Guzmán, 35 tuổi bị dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 1/2023, trong khi Joaquín Guzmán, 39 tuổi bị bắt giữ cùng El Mayo tại biên giới phía Nam nước Mỹ. Hiện Mỹ cũng treo thưởng tới 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp nước này bắt giữ con trai cả của trùm ma túy trên Iván Archivaldo Guzmán.

Trong một diễn biến khác liên quan, Chính phủ Panama cùng ngày cho biết Lực lượng Hải quân - Không quân nước này (Senan) vừa thu giữ 836 kg ma túy và bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong một chiến dịch chống ma túy trên vùng biển của nước này ở Thái Bình Dương.

Thông cáo của Senan cho hay chiến dịch này được triển khai tại khu vực phía Nam tỉnh Panama Oeste. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát hoạt động hàng hải bất hợp pháp, Senan đã phát hiện và chặn giữ một chiếc thuyền khả nghi chở nhiều gói chất cấm. Sau khi bị bắt giữ, toàn bộ tang vật cùng các nghi phạm liên quan đã được bàn giao cho Văn phòng Công tố về ma túy địa phương để điều tra.

Panama hiện là điểm trung chuyển quan trọng trong tuyến đường buôn bán ma túy quốc tế, đặc biệt là cocaine được sản xuất tại khu vực Nam Mỹ và vận chuyển sang Mỹ và châu Âu. Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2024, quốc gia trên đã thu giữ khoảng 80 tấn chất gây nghiện.

Tác giả: Phương Lan - Văn Khoa

Nguồn tin: baotintuc.vn