Người phụ nữ bị nhóm của chồng chặn đánh trước cửa nhà

Ngày 27-8, Công an phường B'Lao (tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận trình báo của bà V.T.H.H (ngụ tại Tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B'Lao) về việc hành hung ngay trước cửa nhà gây thương tích. Trong số này có ông H. là chồng của bà H..

Một người trong nhóm hành hung cầm vật giống gậy sắt ngăn cản người dân

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 16 phút ngày 24-8, bà H. trên đường chạy xe máy về nhà mình ở đường Trần Phú thì bị 3 người (2 nam, 1 nữ) đi trên 2 xe máy chạy tới, có mang theo vật giống gậy, chặn đường.

Sau đó, một người phụ nữ tên T. chạy tới đẩy ngã bà H. vào bụi cây ven đường rồi lao tới hành hung trước sự chứng kiến của ông H. (chồng bà H.) và một số người khác.

Ông H. dù là chồng bà H. nhưng không can ngăn mà còn hỗ trợ việc hành hung vợ mình. Một số người đi đường định vào can ngăn nhưng bị nhóm người ông H. dùng hung khí ngăn cản.

Nhiều người dân sau đó can thiệp thì vụ việc mới dừng lại. Toàn bộ diễn biến được camera ghi nhận. Bà H. được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị.

Vụ việc nhanh chóng được bà H. trình báo tới Công an phường B'Lao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường B'Lao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời bà H. cùng những người liên quan lên làm việc lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà H. sống trong tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị nhóm người nêu trên tiếp tục đe doạ, hành hung.

