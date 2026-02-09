Bộ GD-ĐT: Tuyển sinh lớp 10 không theo địa giới hành chính, kế hoạch phải công bố trước 31-3

Nội dung trên nằm trong hướng dẫn tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của Bộ GD-ĐT gửi các sở GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, trước yêu cầu của bối cảnh mới, việc nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT (tuyển sinh đầu cấp) tại một số địa phương cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Do vậy, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các sở GD-ĐT thực hiện tuyển sinh đầu cấp đúng thẩm quyền, chức năng theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Việc tuyển sinh tiểu học và THCS được tổ chức trên cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước về giáo dục bắt buộc, bảo đảm mọi trẻ em, học sinh trong độ tuổi đều được tiếp cận giáo dục phổ thông cơ bản và hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục.

Tiếp tục thực hiện tuyển sinh lớp 10 không theo giới hạn địa giới hành chính; tuyển sinh đầu cấp tiểu học và THCS không theo giới hạn địa giới hành chính cấp xã. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, quy mô trường lớp và khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 30/2024 về quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phù hợp với tình hình địa phương, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thực hiện trên địa bàn; kế hoạch tuyển sinh phải xác định rõ đối tượng, chỉ tiêu, địa bàn, phương thức tuyển sinh; chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích; môn thi thứ ba; thời gian xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh. Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 phải được công bố trước ngày 31-3-2026.

Một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Hướng dẫn, quy định cụ thể việc ra đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, thống nhất với quy chế thi tốt nghiệp THPT; bảo đảm quyền lợi của người tham gia công tác thi theo quy định.

Trong tuyển sinh THPT, các địa phương thống nhất vận dụng mô hình tổ chức, thuật ngữ về coi thi, chấm thi, phúc khảo, làm phách tương đồng với quy chế thi tốt nghiệp THPT; khác biệt về tên gọi không làm thay đổi bản chất, chức năng của các khâu tổ chức. Công tác chấm thi tuyển sinh THPT phải bảo đảm tính độc lập tương đối giữa các khâu, có kiểm soát chéo, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng.

Thực hiện tuyển thẳng và các chế độ ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 theo đúng quy định tại Điều 14 Thông tư số 30/2024, bảo đảm công khai, minh bạch trong kế hoạch và tổ chức tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT Chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Sở GD-ĐT bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp. Phối hợp với thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kết hợp hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở giáo dục tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức tuyển sinh. Phối hợp với công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt đối với tuyển sinh trung học phổ thông theo phương thức thi tuyển.

Tác giả: Đặng Trinh- Yến Nhi

Nguồn tin: Báo Người Lao Động