Giới hạn số lượng nguyện vọng và phương thức tuyển sinh đại học

Theo quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng do Bộ GD&ĐT mới ban hành, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị đại học). Đây là nội dung quan trọng thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong mùa tuyển sinh năm nay.

Quy chế quy định, với mỗi phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải công bố rõ tiêu chí đánh giá, cách tính điểm, điều kiện trúng tuyển. Các tiêu chí xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi cần có để theo học chương trình đào tạo.

Năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển.

Trường hợp phương thức xét tuyển không đánh giá trực tiếp các yêu cầu nói trên, thí sinh phải có kết quả học tập tối thiểu hai học kỳ lớp 12 hoặc có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở môn phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành, trừ các ngành ngôn ngữ hoặc sư phạm ngoại ngữ.

Đối với một chương trình đào tạo sử dụng nhiều phương thức hoặc kết hợp các phương thức xét tuyển, cơ sở đào tạo phải xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD&ĐT, bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh. Đồng thời, cơ sở đào tạo không được phân chia mã xét tuyển hay chỉ tiêu riêng cho từng phương thức, trừ chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định.

Bên cạnh đó, quy chế tuyển sinh cũng quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Đây là thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý vì từ trước đến nay, Bộ GD&ĐT không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Ngoài ra, quy chế tuyển sinh cũng quy định, tổng điểm cộng (điểm thưởng, điểm khuyến khích…) không được vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. Với tổ hợp 3 môn theo thang điểm 30, mọi thí sinh đều có cơ hội đạt tối đa 30 điểm và không có trường hợp nào vượt quá mức điểm này, kể cả đã cộng ưu tiên...

Quy chế cũng nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và xác định độ lệch điểm. Các trường phải có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh nếu phát sinh sự cố liên quan đến kết quả thi hoặc xét tuyển. Đối với các chương trình đào tạo đặc thù, đào tạo theo đặt hàng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc tuyển sinh sẽ thực hiện theo đề án riêng...

Năm 2026, lịch tuyển sinh đại học dự kiến được đẩy lên nửa tháng, bởi lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Thí sinh biết kết quả đỗ hay trượt từ 17h ngày 10/8 - thời điểm kết thúc lọc ảo, đến 17h ngày 13/8.

Đến nay, phần lớn trường đại học đã công bố các điểm chính về tuyển sinh, chủ yếu gồm phương thức, chỉ tiêu và công thức xét tuyển.

