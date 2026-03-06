ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'

Thông báo trên được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa ra ngày 5/3, cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Phiệt về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và "nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu".

Cùng bị bắt với ông Phiệt là ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

"Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố", thông báo của ACV nêu.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Trước đó, hôm 2/2, ACV đã thay đổi một số nhân sự cấp cao: Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Hùng được bổ nhiệm phụ trách ban điều hành; bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng kế toán thuộc Ban tài chính - kế toán, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng kế toán, phụ trách Kế toán trưởng.

Mới đây nhất, ACV cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật, thay Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

Ông Phiệt 53 tuổi, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Phó tổng, rồi Tổng giám đốc ACV vào tháng 8/2018.

Từ tháng 9/2024, ông Phiệt giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy ACV. Cũng từ thời gian này, ghế Tổng giám đốc tại ACV bỏ trống. Phát biểu khi nhận nhiệm vụ người đứng đầu ACV, ông Phiệt hứa thực hiện các chiến lược sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt. Ông cũng cho biết sẽ hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia như nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, mỹ thuật và chất lượng công trình.

Nhiều công an xuất hiện ở trụ sở ACV ở số 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM, chiều 26/1. Ảnh: Quốc Thắng

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó, Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. Công ty giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Cổ phiếu hiện ở quanh vùng giá 56.000 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý cuối năm ngoái, dù hạn chót là cuối tháng 1/2026.

ACV hiện quản lý và vận hành 23 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Một số hạng mục đã hoàn thành cuối năm ngoái và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Tháng trước, một số hạng mục giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên; dự kiến sân bay sẽ khai thác thương mại từ tháng 6 tới.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: vnexpress.net