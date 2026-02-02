Trường Quân sự Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ Trường Quân sự Quân khu 4.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Tham dự có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An; lãnh đạo, cán bộ, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trường Quân sự Quân khu 4.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường phát biểu chỉ đạo.

Cách đây 80 năm, ngày 11-2-1946, Trường Quân chính Chiến khu 4 (nay là Trường Quân sự Quân khu 4) được thành lập tại tỉnh Hà Tĩnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm qua, Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, các Đề án, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nghiêm Việt Đức, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 khẳng định: “80 năm qua, với muôn vàn khó khăn gian khổ, với 8 lần đổi tên, 17 lần di chuyển vị trí đóng quân, 2 lần rút gọn, 4 lần sáp nhập... nhưng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và bất kỳ đứng chân ở địa bàn nào, trong chiến tranh cũng như khi hòa bình, lúc đội hình phân tán cũng như lúc tập trung, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ Nhà trường vẫn luôn phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nghiêm Việt Đức, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 4 đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại lễ kỷ niệm.

Bề dày chiến công và thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm qua đã góp phần xây đắp truyền thống “Trung thành vô hạn, bám sát chiến trường, kỷ luật tự cường, dạy chuyên học tốt”.

Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 Huân chương Quân công hạng Ba; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của bộ, ngành Trung ương và Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Quân sự Quân khu 4 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích mà Trường Quân sự Quân khu 4 đạt được trong suốt 80 năm qua.

Trước nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ quy trình, nội dung đào tạo, hình thức, phương pháp dạy học hiện đại, chuyển đổi số, phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đồng chí Chính ủy Quân khu 4 tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Trường Quân sự Quân khu 4 sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh giáo dục, đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 4 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tác giả: Hoa Lê

Nguồn tin: qdnd.vn