Cục Chính trị Quân khu 4: Giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền hiệu quả quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 4. Trong đó, Cục Chính trị Quân khu 4 sẽ chủ trì phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp nghệ thuật chính luận; Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức triển lãm lưu động với chủ đề “LLVT Quân khu 4 – 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; Xây dựng phim tài liệu “80 năm ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên miền đất lửa”; tổ chức thi tìm hiểu, thi sáng tác ca khúc, tranh cổ động về chủ đề truyền thống 80 năm LLVT Quân khu; xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà 100 đồng, thăm tặng quà các đối tượng chính sách và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền hiệu quả truyền thống hào hùng của LLVT Quân khu trong 80 năm qua.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chính vì vậy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần nắm chắc nhiệm vụ được giao, tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất. Việc tham mưu, triển khai, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

