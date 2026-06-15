Trường hợp kỳ lạ của Lý Đức

Không nhiều cầu thủ trải qua nhiều thăng trầm trong một mùa như Lý Đức. Ảnh: PVF-CAND.

PVF-CAND thua Bắc Ninh trên loạt đá luân lưu ở trận play-off tối 12/6 và xuống hạng ngay trong mùa đầu góp mặt tại V.League. Trong các cầu thủ cùng đội bóng tới từ Hưng Yên rớt hạng, Phạm Lý Đức là trường hợp kỳ lạ hơn cả.



Cựu trung vệ Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) vốn là cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Hồi cuối tháng 2/2026, Lý Đức gia nhập PVF-CAND dưới dạng cho mượn đến hết mùa với mục đích có thêm cơ hội ra sân. Ở CLB Công an Hà Nội, số 3 không thể cạnh tranh với những đàn anh như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Legley Adou Minh, Hugo Gomes và Đoàn Văn Hậu.



Trong màu áo đội bóng ngành Công an giai đoạn nửa đầu mùa 2025/26, Lý Đức chỉ đá vỏn vẹn 3 trận nhưng đủ điều kiện nhận huy chương cùng toàn đội.



Sang PVF-CAND, cầu thủ sinh năm 2003 đá chính 15 trận, là sự thay thế đáng tin cậy sau khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn từ vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, những đóng góp của Lý Đức không thể giúp đội thoát cảnh xuống hạng.



Như vậy, trung vệ quê Tây Ninh vừa vô địch, vừa xuống hạng trong một mùa.



Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, nếu như tình hình của Lý Đức ở cấp CLB là nốt trầm thì ở các đội tuyển trẻ Việt Nam lại là sự thăng hoa. Trong quãng thời gian này, cầu thủ 23 tuổi là trụ cột của U22/23 Việt Nam giành ba thành tích ấn tượng: vô địch U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026.



Một số cầu thủ cũng góp mặt ở những thành tích đáng nhớ trên cùng đội tuyển, nhưng lại xuống hạng cùng CLB là Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân và Hiểu Minh.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn