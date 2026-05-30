Cựu sao U23 Việt Nam nghỉ thi đấu hết năm 2026

Hồ Văn Cường được biết tới cầu thủ triển vọng của CLB Sông Lam Nghệ An cũng như bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc, cầu thủ này liên tục làm bạn với chấn thương, khiến sự nghiệp thi đấu liên tục bị gián đoạn.
Kể từ sau trận gặp CLB Becamex TPHCM tại vòng 11 V-League diễn ra vào ngày 9/11/2025, Hồ Văn Cường đã không còn ra sân thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ.
Theo thông tin mới nhất, Hồ Văn Cường bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối nên sẽ phải nghỉ thi đấu hết năm 2026.
Tuy nhiên, ở tuổi 23, Hồ Văn Cường vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.
Lúc này CLB Sông Lam Nghệ An đã sớm trụ hạng khi đang hơn đội xếp cuối bảng PVF CAND 9 điểm và hơn đội xếp áp chót là SHB Đà Nẵng 7 điểm trong khi V-League chỉ còn hai vòng đấu nữa là khép lại.
Ở vòng 25 V-League, đội bóng xứ Nghệ làm khách trên sân Thiên Trường của Thép Xanh Nam Định vào lúc 18h Chủ nhật ngày 31/5.
Thép Xanh Nam Định đã sớm trụ hạng nên hai đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn.
Tác giả: Tuấn Tú
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn