UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2025 đối với trường Đại học Nghệ An

Cụ thể, UBND tỉnh giao Trường Đại học Nghệ An đào tạo 34 chỉ tiêu thuộc ngành Cao đẳng sư phạm giáo dục Mầm non; 50 chỉ tiêu thuộc ngành Đại học sư phạm giáo dục Tiểu học và 50 chỉ tiêu thuộc Đại học sư phạm Khoa học tự nhiên.

UBND tỉnh giao Trường Đại học Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ số lượng đào tạo giáo viên được giao năm 2025 để lập dự toán kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện, tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đào tạo sinh viên sư phạm theo quy định.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội Vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện theo quy định.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn